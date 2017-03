ONU: Tsipi Hotoveli rencontre la secrétaire-générale adjoint

La vice-ministre des Affaires étrangères Tsipi Hotoveli a rencontré à New York la secrétaire générale adjoint de l’ONU, la nigériane Amina Muhamad. L’objet de cette rencontre était de voir comment envisager les réformes nécessaires à l’ONU pour que cette institution cesse d’être une machine à condamner Israël.

Tsipi Hotoveli a notamment évoqué le sujet des rapports sur la situation à Gaza, rédigés sur la base « d’informations » fournies par des organisations qui n’ont jamais mis les pieds là-bas. Elle en a profité pour remercier Amina Mohamed pour avoir « enterré » le dernier rapport anti-israélien remis par l’ESCWA, la commission économique et sociale de l’Asie occidentale, composée d’une majorité de pays arabes.

La vice-ministre israélienne a également soulevé le problème de la sous représentation israélienne dans les postes-clé de l’ONU et a demandé à Amina Mohamed de favoriser la nomination d’un ou une adjoint(e) israélien(ne) au secrétaire-général Antonio Guterres.

Tsipi Hotoveli a aussi abordé un lourd dossier de contentieux entre Israël et l’ONU: le rôle de l’UNRWA dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie. Elle a rappelé l’absurdité de l’existence de cette institution créée exclusivement pour les « réfugiés » arabes palestiniens alors que le Haut Commissariat de l’ONU pour les Réfugiés (UNHCR) est chargé de tous les autres réfugiés du monde, sans parler du fonctionnement corrompu de l’UNRWA et de son rôle dans l’endoctrinement des élèves dans les écoles qu’il gère. Tsipi Hotoveli a demandé à son interlocutrice que soit mis fin au scandale de l’hérédité du statut de réfugié en ce qui concerne les Arabes palestiniens pour l’UNRWA alors que pour tous les autres réfugiés du monde, ce statut prend fin au bout de la première génération.

« L’UNRWA doit jouer son rôle humanitaire exclusivement et non plus être une machine à sous ou à former des terroristes futurs comme il l’est depuis des décennies », a insisté la vice-ministre israélienne.

A l’issue de cette réunion, Tsipi Hotoveli s’est entretenue avec l’ambassadeur Dany Danon pour étudier ensemble comment poursuivre les pressions diplomatiques sur l’ONU afin de réformer cette institution.

Avant de repartir, Tsipi Hotovely a exprimé son optimisme et a souligné l’esprit nouveau qui semble se répandre à l’ONU, grâce au dynamisme de l’ambassadeur Dany Danon, aux bonnes dispositions du nouveau secrétariat-général mais aussi et surtout au volontarisme de la délégation américaine, Nikki Haley en tête, qui est mobilisée pour faire cesser l’ostracisme dont souffre Israël dans cette arène internationale.

Photo Miriam Alster / Flash 90