ONU: Nikki Haley dénonce l’obsession anti-israélienne

La nouvelle ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU a tenu jeudi dernier son premier briefing de journalistes. Elle a procédé à un vibrant plaidoyer pour Israël mais la visite du Premier ministre Binyamin Netanyahou à Washington a fait passer cette information au second plan.

Nikki Haley a commencé par dire aux journalistes qu’elle venait d’assister à sa première séance sur le thème du Proche-Orient au Conseil de sécurité, et en était ressortie avec un sentiment « étrange » : « Je pensais que le Conseil de sécurité est censé de trouver des voies vers la paix et la sécurité dans le monde, mais lors de cette séance, au lieu de parler du réarmement du Hezbollah au Liban, de l’argent iranien qui coule à flots en direction des organisations terroristes, de la manière dont on peut anéantir Daech ou comment sanctionner Bachar El-Assad pour les massacres qu’il a commis, la séance a été consacrée à…Israël, la seule démocratie de la région, avec des critiques ».

L’ambassadrice a poursuivi: « Je suis certes nouvelle ici mais j’ai déjà compris que c’est ainsi que fonctionne le Conseil de sécurité, mois après mois, et ce depuis des dizaines d’années. Mais je suis ici pour dire que les Etats-Unis ne laisseront plus faire, ils exprimeront au sein de l’ONU leur alliance d’acier avec Israël et combattront toute tentative de s’en prendre injustement à ce pays ».

Puis, se tournant envers l’un des journalistes: « Vous savez, je me suis adressée aux membres du Conseil de sécurité afin qu’ils m’aident à comprendre ce phénomène. Il y a tant de choses qui se passent dans le monde, comment se fait-il que chaque mois, lors de séance mensuelle consacrée au Proche-Orient, nous devons nous focaliser uniquement sur Israël? Et de manière obsessionnelle. C’est un réel problème ».

