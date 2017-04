ONU: Nikki Haley demande un inversement des priorités

L’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU Nikki Haley a une fois de plus fait une déclaration qui fait chaud au cœur et qui tente de remettre les pendules à l’heure. De manière élégante, elle a voulu rappeler aux pays membres du Conseil de sécurité qu’ils feraient mieux de s’occuper sérieusement de l’Iran que de chercher sans cesse des noises à Israël.

Devant le Conseil de sécurité de l’ONU Nikki Haley a demandé à ce que l’Iran et le Hezbollah deviennent la préoccupation essentielle des débats dans cette enceinte. Elle a souligné l’action néfaste de Téhéran au Proche-Orient, notamment au moyen du Hezbollah et d’autres organisations terroristes, pour imposer son idéologie totalitaire et étendre son influence. L’ambassadrice a également rappelé le programme des missiles balistiques développés par l’Iran.

Puis, courageusement, elle a poursuivi: « C’est de cela que le Conseil de sécurité devrait s’occuper prioritairement (…) C’est au temps que nous consacrons à traiter un problème que l’on peut déceler quelle est notre échelle de priorités. Ceci compte aussi pour le Conseil de sécurité. Le conflit israélo-palestinien est certes important, mais on ne peut pas dire que cette question souffre d’un manque d’attention de ce Conseil… ».

Des propos jamais entendus du temps de Barack Obama!

