ONU: Nikki Haley attaque le BDS

L’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU Nikki Haley s’est une fois de plus rangée résolument du côté d’Israël face aux campagnes de délégitimation menées par le BDS et certains pays membres de l’ONU. Lors d’une séance de l’ONU consacrée à cette question, elle a dit: « Le combat pour la délégitimation d’Israël et l’obsession de l’ONU contre cet Etat sont tous deux des volontés de remettre en question l’existence même de ce pays. Comme il est tragique de constater que de tous les Etats du monde, toutes ces voix s’attaquent à Israël. C’est la Corée du Nord, l’Iran ou la Syrie que nous devons sanctionner et non pas Israël. Il n’y a aucune logique là-dedans. Sachez que les Etats-Unis soutiennent Israël! Sachez que vous avez un pays membre combattant au sein de l’ONU! »

Photo Twitter