ONU: la France va voter en faveur de la résolution anti-israélienne!

La nouvelle ambassadrice de France en Israël Hélène Le Gal a annoncé ce qui n’est une surprise pour personne: Paris va voter en faveur de la résolution anti-israélienne déposée devant le Conseil de sécurité par l’Autorité Palestinienne via l’ambassadeur d’Egypte. Rappelons que cette résolution appelle à la cessation totale de toute construction juive en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est et demande à Israël de se retirer sur les lignes d’armistice de 1949.

L’ambassadrice a indiqué que la résolution reflète la politique française traditionnelle…et qu’elle est relativement équilibrée! « Cette résolution fera comprendre aux différents acteurs de la région, et tout particulièrement Israël (sic) de l’aspect très inquiétant des implantations juives » a expliqué l’ambassadrice. Elle s’est également réfugiée derrière un argument douteux, affirmant qu’Israël n’avait adressé aucune demande à Paris de voter contre le texte!

Quant à l’initiative diplomatique française, Hélène Le Gal a indiqué que la France tient absolument à la poursuivre, et que cette conférence internationale aura lieu, avec ou sans Israël.

La diplomate a en revanche déclaré que la coopération entre la France et Israël dans le domaine du renseignement et de l’anti-terrorisme est très intense.

Evidemment, tant que l’on peut bénéficier de l’aide et de l’expérience israéliennes, pourquoi s’en priver, même si par ailleurs on s’acharne contre l’Etat juif sur le plan diplomatique!

Photo Youtube