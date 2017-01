ONU: le Fatah en colère après les propos du nouveau secrétaire-général

Au Fatah « modéré » on n’aime pas trop se confronter à la vérité historique. On en comprend aisément les raisons! C’est ainsi que l’organisation terroriste dirigée par Mahmoud Abbas n’a pas aimé, mais alors pas du tout, les propos du nouveau secrétaire-général Antonio Guterres sur Kol Israël. Ce dernier n’avait fait que rappeler une vérité limpide: qu’il y avait un Temple juif à Jérusalem qui fut détruit par les Romains!

Au nom de Mahmoud Abbas, le secrétaire-général adjoint du Conseil révolutionnaire du Fatah, Faïs Itta, a qualifié ces propos « d’irritants et injustifiés sur les plus moral, humain et politique »!! Selon lui, les propos d’Antonio Guterres « constituent une agression directe contre les droits du peuple palestinien sur Jérusalem ainsi qu’un soutien visible en vers l’Etat occupant »!

Le chargé des affaires de Jérusalem au sein de l’Autorité Palestinienne, Adnan Al-Husseini, au nom si évocateur, a lui-aussi protesté, soulignant que les propos du secréraire-général de l’ONU « contreviennent aux récentes résolutions de l’UInesco et du Conseil de sécurité (merci la France, entre autres…).

Allant jusqu’au pic de ridicule, Ahmad Madjdlani, proche conseiller de Mahmoud Abbas, a indiqué que les propos d’Antonio Guterres… « portent atteinte à la crédibilité de l’ONU » (sic).

Et pour couronner le tout, l’AP exige des excuses de la part du nouveau secrétaire-général!

Photo Nati Shohat / Flash 90