ONU: les Etats-Unis font échec à la nomination d’un membre de l’AP

Le changement de politique américaine envers l’Autorité Palestinienne se ressent aussi à l’ONU. L’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU Nikki Haley a fait échec vendredi soir à la nomination de Salam Fayyad, ancien chef de cabinet de l’AP, comme chef de la délégation de l’ONU en Libye.

Nikki Haley a justifié cette décision avec franchise: « L’ONU a trop longtemps accordé des faveurs à l’Autorité Palestinienne au dépens de notre allié Israël ». Elle a ensuite voulu apaiser les choses en encourageant « les deux parties à négocier directement pour arriver à une solution du conflit ».

Cette mise en échec bienvenue de la part des Etats-Unis a été accueillie avec colère par l’OLP. Hanan Ashrawi, membre du comité exécutif de l’OLP a dénoncé « une discrimination envers les Palestiniens en tant que peuple! » (sic). Elle a dit ne pas comprendre cette décision… »car Salam Fayyad est l’homme de la situation et il est doté d’un haut sens moral ainsi que d’un professionnalisme qui a fait ses preuves ».

A l’opposé, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon a rapidement réagi et a félicité les Etats-Unis: « La nouvelle Administration américaine prouve qu’elle soutient Israël sur la scène internationale et à l’ONU en particulier et qu’elle agit en fonction des intérêts communs aux deux pays. Il s’agit du débit d’une nouvelle ère… ».

