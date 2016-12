ONU: dÃ©cision anti-israÃ©lienne sans veto amÃ©ricain

Le Conseil de sécurité a finalement adopté vendredi soir une résolution condamnant les localités juives de Judée-Samarie, qualifiées « d’illégales » et demandant à Israël de stopper sans délai la construction dans ces territoires libérés en 1967 y compris à Jérusalem. Quatorze pays ont voté en faveur du texte et pour la première fois dans l’histoire des relations israélo-américaines un président américain n’a pas opposé son veto à une résolution anti-israélienne au Conseil de sécurité. Barack Obama a demandé à l’ambassadrice Samantha Power de s’abstenir, ce qui a permis l’adoption du texte. Le texte adopté demande à tous les pays membres de l’ONU d’établir une différence entre le territoire de l’Etat d’Israël et ceux « conquis » en 1967.

Les craintes du Premier ministre Binyamin Netanyahou étaient donc fondées quant à une volonté du président américain sortant d’infliger un camouflet à l’Etat juif juste avant de quitter la Maison-Blanche tant sa frustration est grande d’avoir trouvé face à lui un gouvernement israélien qui lui tient tête.

Immédiatement après le vote, le président élu Donald Trump a assuré: « Les choses vont changer après le 20 janvier! »

(Les réactions à ce vote font l’objet d’un article à part)

