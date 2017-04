Onu : Danon indigné par les propos du représentant palestinien

Le Conseil de Sécurité de l’Onu a tenu ce jeudi un débat sur ‘la situation au Proche-Orient’. Au cours des discussions, le représentant palestinien Riyad Mansour a lancé un appel en faveur de la libération des ‘détenus palestiniens’ emprisonnés en Israël qui, rappelons-le, purgent des peines de réclusion pour leurs activités terroristes.

Dans son discours, Mansour a indiqué que plus d’un millier d’entre eux observaient en ce moment une grève de la faim et a demandé à la communauté internationale ‘de leur exprimer sa solidarité et de garantir le respect de leurs droits qui étaient, a-t-il prétendu, violés par Israël à l’encontre de la Convention de Genève’. Il a ajouté que « celui qui conduisait le mouvement était le ‘dirigeant palestinien’ Marwan Barghouti ».

Ces propos ont suscité l’indignation de l’ambassadeur d’Israël Danny Danon qui a réagi en affirmant devant les membres du Conseil : « A la tête de ce mouvement se trouve en effet Marwan Barghouti, qui est un terroriste et un meurtrier condamné (cinq fois à la perpétuité) pour l’assassinat de cinq Israéliens et qui était à la tête d’une organisation qui a commis des dizaines d’attentats contre des civils innocents’.

Danon a alors montré la photo de Yoella Hen hy’d, victime en 2002 d’une attaque terroriste à Guivat Zeev. « Voici Yoella, a-t-il dit, mère de deux enfants, assassinée de sang-froid par des terroristes qui avaient reçu leurs ordres de Barghouti. La glorification de terroristes comme Barghouti ne fait pas qu’éloigner la paix, elle souille le souvenir de ses victimes innocentes ».

Danon a ensuite dénoncé l’hostilité dangereuse de l’Iran ‘qui menaçait la stabilité de la région non seulement par ses intermédiaires mais aussi directement par le soutien apporté au terrorisme et par ses essais de missiles balistiques allant à l’encontre des résolutions du Conseil de Sécurité’. « Les Iraniens ne cachent pas leurs intentions », a-t-il souligné.