Ils ont mis le feu par Avraham Azoulay

Historique ! Oui, la France a bougé, sans grande joie ni émotion. Les voix de la raison ont tranché. Mais quelle France a gagné ? Même si le nouveau président s’appelle Macron, on peut dire que Le Pen a aussi été victorieuse. 35% de Français ont dit oui à l’extrême-droite avec tout le poids d’un passé encore frais de la France de Vichy. De plus, ceux qui ont dit non à Marine, n’ont pas vraiment dit oui à Emmanuel non plus. La France sort de cette bataille plus qu’effondrée, divisée. Plus de droite, disparue! Ni de gauche, engloutie! 11 millions d’électeurs d’extrême-droite et le ‘’Kadima’’ français, ‘’en marche’’ vers le centre, vers l’inconnu, ou l’audacieux. Les Français vont s’épier à présent quand on sait qu’un sur trois, au moins, a soutenu l’impensable, sans honte aucune. Alors, faut-il les comprendre ? En réalité, de nombreux électeurs ont été animés d’un sentiment de peur face à cet avenir sombre qui les guette, les menace. Ils en ont assez de supporter cette épée de Damoclès sur la tête. Presque tous les jours, le réveil commence par une info liée à la violence venue des banlieues. Les cris et les coups ont depuis longtemps été relayés par le meurtre, de civils comme de policiers et les limites sont loin d’être toutes franchies. Le terrorisme est présent dans tous les esprits, mais le pire, c’est que personne ne semble maitriser cette situation d’insécurité. Le choix de Le Pen, même s’il ne nous convient pas en tant que juifs, en tant qu’homme libre, traduit un cri de »Non » à cet Islam grandissant et menaçant.

Macron va-t-il savoir juguler cette flambée de haine et de violence contre les Français? La communauté juive de France va-t-elle pouvoir respirer en toute quiétude?

Le changement de président par un homme plus jeune, plus surprenant, plus prometteur n’augure pas un grand bouleversement en ce qui concerne l’Alya. En effet, la stabilité financière reste l’un des facteurs les plus pesants face à l’option de l’Alya, pour la majorité des Juifs de France. Donc la peur du changement reste légitime. Hélas, I’Etat d’Israël n’a pas encore pris la mesure de l’enjeu d’une Alya potentielle de 100 000 Juifs de France, prêts à faire le pas, mais pas à n’importe quel prix.

On peut dire que les élections françaises auront mis le feu sur les réseaux sociaux plus que sur le terrain de la révolution.

Le feu, on va l’allumer en Israël, comme chaque année, pour fêter Lag Baomer, pour célébrer la Hilloula de Rabbi Shimon Bar Yohaï. C’est un feu qui anime uniformément toutes les générations à travers tout l’éventail social – religieux. Un feu qui nous fait passer d’une période de restrictions à des jours de fêtes et de musique. Un feu plein de signification, de bénédiction, et d’espoir en l’avenir ici, sur notre terre. Qu’il puisse éclairer chacun de nous dans son chemin.

Que les festivités reprennent!

Avraham Azoulay