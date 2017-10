Et si on sortait ? Par Avraham Azoulay

Hier encore, Emmenez-moi, La Bohême…je continue ? Ces derniers jours on n’a parlé que de lui, et les plus chanceux ont pu aller le voir et l’écouter. Bravo Charles! Non seulement du talent, mais aussi un attachement sans faux semblant au peuple juif et à Israël. Un ami, un amour. Voir un homme de 93 ans se projeter dans l’avenir et attirer tant d’amoureux de la musique et de la langue française, c’est tout simplement exceptionnel! Merci M. Aznavour !

Ce bol d’optimisme, je l’ai découvert chez une autre personne de simplement 90 ans : Pnina Gary. Cette professionnelle du théâtre depuis 60 ans, a écrit sa propre histoire à l’âge de 80 ans. Elle raconte son histoire d’amour, qui se déroule en Israël en 1948, sur fond historique et humain à la fois. Cette histoire émouvante devenue un grand succès sous forme de livre, de film et de pièce de théâtre, jouée plus de 600 fois en hébreu et en anglais ici et à travers le monde, se jouera bientôt en français et en Israël. Ma rencontre avec cette grande dame m’a fait ouvrir les yeux: le monde a changé! On peut aujourd’hui commencer une carrière, se lancer dans la vie, entamer une nouvelle page, à n’importe quel âge, même ‘’avancé’’. Incroyable !? Non, tout simplement vrai ! Cette Tel Avivienne à l’agenda bien rempli, mène de front sa carrière, s’occupe de ses enfants et petits-enfants et aspire à voir son pays en paix. Elle m’a promis d’assister à l’une des représentations de sa pièce en français, jouée par Estelle Grynszpan, entre le 20 et le 23 novembre en Israël.

Ces personnes âgées admirables que nous croisons dans notre vie, dans notre course au temps, sont là pour nous réveiller. Regardons-les renverser le monde, avec leur force, leur regard, leur sagesse, écoutons-les et inspirons-nous !

Ils nous font presque oublier le changement d’heure et le retour rapide de l’hiver et de l’obscurité. Encore un passage à goûter avec saveur. La lune nous a fait un clin d’œil lors de la Birkat Halevana, toute heureuse de dépasser son ami le soleil, qui n’a pas dit, surtout en Israël, son dernier mot ! On va de nouveau rentrer dans nos salons, ressortir les couettes et rallumer les cheminées…Oh pardon le chauffage ! La soupe chaude a aussi son charme, et il ne manque pas d’idées pour recréer des sources de chaleur familiale et amicale quand les températures baissent à l’extérieur. La francophonie est aussi en pleine ébullition, les spectacles ne manquent pas. Rien ne nous empêchera de sortir nous divertir pendant ces premières longues soirées d’hiver …

Avraham Azoulay