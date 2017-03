Omer Bar Lev, candidat à la présidence du Parti Travailliste

Dans une interview accordée au quotidien Yedioth Aharonoth, le député Omer Bar Lev, du parti de gauche ‘Camp Sioniste’, a annoncé son intention de présenter sa candidature à la présidence du parti travailliste. Il a ajouté qu’il avait la certitude de gagner.

Bar Lev, colonel de réserve et ancien commandant d’une unité d’élite de l’état-major, a créé le mouvement ‘Ah’araï’ (Après Moi) qui organise des programmes pour réduire les écarts sociaux dans les zones périphériques et pour préparer les jeunes aux épreuves du baccalauréat et au service militaire.

Il a rappelé qu’il était actif depuis 15 ans et ‘avait excellé dans tout ce qu’il avait entrepris’. Il a décidé, il y a cinq ans, d’entamer une carrière politique, estimant ‘qu’Israël avait dévié de la bonne direction tant sur les questions sociales que sur les problèmes économiques et politiques’.

« Etant donné que je ne souhaite pas siéger pendant 15 ans dans l’opposition, a-t-il ensuite indiqué avec aplomb, j’ai décidé de me présenter à la tête du Parti Travailliste afin d’organiser le Centre-Gauche et de le diriger ».