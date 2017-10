Olim et ministère de l’alya: L’heure de vérité

La semaine dernière s’est tenue au ministère de l’alya et de l’intégration une réunion importante entre la ministre Sofa Landver accompagnée de ses collaborateurs et les associations représentatives des olim de France.

La rencontre était placée sous le signe de l’échange et de la coalition des forces pour faire avancer la cause des olim. Au final, elle aura été houleuse, dans un climat de méfiance avec des interventions parfois virulentes. Les acteurs en présence se sont accordés à dire que le bilan aura été positif et aura permis de repartir sur de nouvelles bases.

Analyse de ce qui sera, apparemment, un tournant dans les relations entre les olim francophones et le ministère de l’alya et de l’intégration.

ACTE I: le journaliste israélien Tsvika Klein jette un pavé dans la mare

A la sortie de Yom Kippour, le journaliste israélien Tsvika Klein s’est fendu d’un article cinglant au sujet de la politique menée depuis des années par la ministre de l’alya et de l’intégration, Sofa Landver (Israel Beitenou), envers les olim de France.

« Messieurs, Dames, du ministère de l’alya et de l’intégration; J’espère que l’année qui vient de s’écouler aura été bonne pour vous et que vous éprouvez de la satisfaction face au travail que vous avez accompli », commence le journaliste. Puis il poursuit avec ce que l’on pourrait qualifier d’une attaque en règle contre la gestion par le ministère de l’alya des Juifs de France: « En ce qui concerne les Juifs de France, vous devriez demander des excuses à ceux qui songent à faire leur alya, à ceux qui l’ont faite et à ceux qui après être montés sont retournés en France, découragés par les probèmes d’intégration qu’ils ont rencontrés ».

Tsvika Klein déplore les promesses non tenues, les barrages bureaucratiques et notamment l’absence de reconnaissance de certains diplômes ainsi qu’un lancement en fanfare d’un programme »La France d’abord » (Tsarfat te’hila) qui aurait fait pshitt selon le journaliste spécialisé dans les communautés juives de Diaspora.

Il va jusqu’à soupçonner la ministre Sofa Landver, ancienne ola d’ex-URSS, de favoriser son électorat et donc les olim de la même origine qu’elle dans la répartition des budgets de son ministère. « C’est une bonne chose qu’ils aient aussi un soutien, ils en ont besoin », concède Tsivka Klein, mais poursuit-il, »vous avez manqué une occasion rêvée de faire monter des milliers de Juifs de France », qu’il décrit comme sionistes et volontaires pour apporter leur contribution au pays.

Tsvika Klein conclut son papier en déclarant la douleur qu’il ressent face à cette occasion à chaque fois manquée qui fait que le nombre d’olim de France va en diminuant: »L’intégration de ces olim demande des efforts et à mon grand regret, je ne vous ai pas vus, messieurs, dames du ministère de l’intégration ni celle qui vous dirige, faire ce qui est nécessaire ».

Contacté par LPH, Tsvika Klein assure ne rien avoir de personnel contre la ministre Sofa Landver: »J’essaie dans le cadre de mon travail de parler le plus possible de l’alya des Juifs de France, sujet qui me tient à cœur. Cet article était une tribune qui dressait le bilan de mes observations depuis six ans que je suis sur le terrain ».

L’article de Tsvika fait l’objet de nombreux partages et commentaires et vient conforter l’idée déjà répandue que les olim de France seraient les parents pauvres de l’alya. Le journaliste est contacté par bon nombre de personnes, dont des employés du ministère de l’alya et de l’intégration qui le félicitent pour avoir décrit cette réalité.

La ministre Sofa Landver a, le lendemain de la publication de ce texte, appelé Tsvika Klein: « Je constate que ce papier aura eu de l’effet. Je ne pense pas qu’il va permettre de changer radicalement les choses, mais au moins cela aura eu le mérite d’aider les francophones dans leur lutte légitime et de faire réfléchir le ministère ».

ACTE II: Le ministère convoque une réunion

On ne sait pas si c’est suite à cela ou non, toujours est-il que la ministre a convoqué, la semaine dernière, une réunion dans ses bureaux avec des représentants d’organisations d’olim francophones, des fonctionnaires du ministère ainsi que des délégués de l’Agence Juive et de l’Organisation sioniste mondiale.

Pour la ministre, il s’agissait de faire un bilan de l’année juive écoulée et de présenter les programmes de son ministère pour favoriser l’alya de France et aider à l’intégration des olim, qui ont été au nombre 3.800 cette année.

Les intervenants ont évoqué les problèmes principaux auxquels se heurtent les olim francophones, essentiellement liés à l’éducation et à l’emploi et tout ce qui y est rattaché, comme par exemple la reconnaissance des diplômes et l’aide à apporter aux enfants des olim. Certains ont émis de vives critiques envers la ministre, notamment sur les aspects budgétaires, et le ton est parfois monté dans les débats.

Marc Eisenberg, Président fondateur de Qualita, déclare à LPH: « En termes diplomatiques, nous dirons que les échanges ont été francs et directs. La ministre est arrivée avec un message qui a pu être mal perçu, celui de dire que l’Etat fait beaucoup pour les olim et qu’il ne fait pas de différence entre eux. Elle a raconté que lorsqu’elle est arrivée d’ex-URSS, elle aurait bien voulu bénéficier de tout cela. C’est vrai, l’Etat d’Israël est celui qui fait le plus pour les immigrants dans le monde, mais cela ne suffit pas. D’autre part, on ne peut pas considérer que tous les olim peuvent être traités de la même façon pour la simple raison qu’en fonction de leurs origines, ils ont des besoins différents. L’Etat doit bien réaliser que pour un shekel qu’il investit dans l’intégration des Français, il en récupèrera 15 en 9 ans ».

Pour Marc Eisenberg, le caractère un peu tendu de la rencontre est liée à la difficulté, qu’il reconnait exister dans tous les pays, de faire travailler ensemble ministère et associations sur le terrain. « Même si l’oreille n’est pas suffisamment attentive, on nous écoute plus qu’hier et moins que demain », Marc Eisenberg en est certain.

Le Président fondateur de Qualita tient à porter un regard optimiste sur l’évolution des choses: »Un nouvel intermédiaire entre nous et le ministère a été nommé, il s’agit d’Olivier Rafowicz. Donnons-lui sa chance! Au moins, lors de cette réunion les choses ont été dites et on peut dorénavant, aller de l’avant. L’Etat doit prendre conscience que les investissements pour le moment ne sont pas à la hauteur des enjeux et de la situation en Europe. Il doit accepter de jouer le jeu du travail en commun avec les associations et nous devons aussi nous prendre en main. C’est un vrai travail d’équipe que nous devons réussir à mettre en place ».

Egalement présente, Claude Brightman, la directrice du Campus francophone de Netanya nous explique, quant à elle, le déroulement de cette rencontre par la »frustration ». « Le ministère, par l’organisation de cette réunion, a montré des signes de bonne volonté pour établir un dialogue positif. Il est, en effet, très souvent accusé, à juste titre, de ne pas comprendre la culture des immigrants français et de leur accorder une aide trop faible par rapport à la quantité qu’ils représentent. Nous nous sommes retrouvés ce jour-là en face d’un directeur de cabinet du ministère, très rigide, qui ne semblait pas comprendre pourquoi il était nécessaire de s’adapter à la spécificité française. Le ministère se focalise davantage sur l’alya, faire venir des olim, et pas assez sur l’intégration. Or, si celle-ci n’est pas réussie, alors les candidats à l’alya se découragent. Il nous faut des propositions concrètes pour une bonne méthode d’intégration. »

Claude Brightman regrette certains propos brutaux qui ont été tenus par des intervenants, qui, selon elle, pourraient se retourner contre les olim. »Sur le fond, les choses étaient justes, mais la forme n’était pas appropriée ». Au final, pour Claude Brightman, la réunion aura permis une prise de conscience de la ministre et des associations de la nécessité de mieux communiquer et de travailler ensemble, ce qu’elle espère possible grâce à la nomination d’Olivier Rafowicz auprès de Sofa Landver.

Le président de l’association AMI, Avi Zana, nous a également fait part de son sentiment à la sortie de la réunion: »Certaines personnes ont employé un ton peu correct lors de ces échanges avec la ministre et ses collaborateurs. Nous avons été élevés dans le respect des institutions, on peut ne pas être d’accord avec la ministre, mais il y a des façons respectueuses de l’exprimer. Il est vrai que le monde associatif doit se battre pour avoir de l’argent, mais cela est valable partout. Nous devons redéfinir nos relations avec le gouvernement parce que la population francophone est relativement peu aidée. Un bras de fer avec les autorités publiques n’est pas forcément ce qui fera aboutir à des résultats en notre faveur. Il faut savoir hausser le ton mais dans le respect. Nous devons passer en force de convictions et non de menaces. Je regrette que les vrais débats de fond n’aient pas eu lieu. J’espère que la suite sera plus calme maintenant que nous avons crevé l’abcès même si certaines choses n’auraient pas dû être dites.

Les associations jouent un rôle fondamental dans l’intégration des olim mais le privé ne pourra jamais remplacer le pouvoir d’Etat qui possède les moyens les plus importants. La nomination d’Olivier Rafowicz est un bon signal envoyé par le ministère. A nous de savoir le solliciter de manière intelligible et intelligente. Je souhaite le rencontrer rapidement afin de lui proposer de déléguer certaines prérogatives et les moyens qui vont avec, aux associations de terrain. Pour les Français, cela leur permettrait de retrouver dans leurs démarches d’intégration, une dimension communautaire dont ils ont besoin. Ce n’est pas en faisant les gros titres de la presse sur les désaccords entre le ministère et les associations que nous ferons monter plus de Juifs de France. Nous devons renverser la tendance ».

