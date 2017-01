Olim de France, bientôt l’armée!

Interrogez les israéliens de naissance sur les caractéristiques de l’alya de France, parmi toutes les réponses que vous obtiendrez, une reviendra souvent: le patriotisme. Effectivement, les olim de France sont connus pour être très attachés à leur pays et à sa défense, c’est pourquoi ils sont nombreux et nombreuses à s’engager dans Tsahal.

Toutefois, ce projet demeure un inconnu. N’ayant pas grandi en Israël, ces jeunes et leurs parents peuvent avoir du mal à comprendre toutes les options et tous les codes de l’armée en Israël.

Le Beth Nehemia est un centre de renseignements dépendant de la mairie de Jérusalem, qui donne justement toutes les informations nécessaires sur le service militaire et national. Le 26 janvier, il organise une rencontre dédiée aux olim de France, en partenariat avec AMI et le CNEF. L’occasion pour LPH de s’attarder sur ce centre.

Des explications en français

Nitzan Ben Shaya fait partie des organisateurs de l’évènement. Elle nous explique sa raison d’être: »Les olim de France sont réputés être très motivés par le service militaire ou national. Il y a, malheureusement, un manque d’informations sur le sujet. La plupart du temps, les parents qui font leur alya ne connaissent pas le fonctionnement de l’armée. Les jeunes peut-être un peu plus mais pas toujours et leurs connaissances sont parfois inexactes ou incomplètes. Nous avons compris le besoin de donner des informations en français ».

C’est toute la mission du Beth Nehemia pour la population de Jérusalem en général et qu’il se propose de délivrer maintenant en français.

Pourquoi est-ce si important?

Nitzan nous fait remarquer que l’armée israélienne propose de très nombreuses options d’enrôlement. »Les parcours que l’on peut accomplir au sein de Tsahal sont variés. Il est vraiment dommage de ne pas les connaitre. Il peut arriver qu’un garçon ou une fille s’oriente vers une unité qui ne lui convient pas par manque d’information. Il faut savoir comment on peut s’épanouir, évoluer, apporter le plus en fonction de son véritable profil ».

Ainsi, le 26 janvier, lors de la soirée d’informations seront présents différents porte-paroles ainsi que le Rav Nahum Botschko, directeur de la yeshivat hesder Eikhal Eliahou à Kohav Yaakov.

L’évènement permettra aussi aux parents et aux futures recrues de faire connaissance avec un système de plus en plus plébiscité, celui des »mehinot kdam tsvaiot » ou année de préparation à l’armée. Il en existe de tous les niveaux religieux et suivant tous les aspects sur lesquels les jeunes souhaitent travailler avant d’intégrer les rangs de l’armée.

Nitzan insiste: »L’armée est un monde régi par des règles et des codes qui lui sont propres. Lorsque l’on ne l’a pas soi-même vécu, il est difficile de les intégrer en profondeur. L’impact psychologique de l’enrôlement à l’armée sur la cellule familiale est non négligeable. C’est pourquoi cette soirée est divisée en deux parties: une, en français pour les parents et une, en hébreu pour les jeunes. Il est fondamental que parents et enfants soient bien informés afin d’éviter les surprises et les déconvenues ».

Par ailleurs, pour être tout à fait complet, la soirée abordera aussi le sujet du service militaire pour les filles religieuses, puisqu’il existe bien des manières de porter l’uniforme tout en étant observante. Et bien entendu, le sherout leumi ou service national sera également présenté.

Pour conclure, au sortir de cet évènement, vous devriez avoir tous les éléments en main pour faire un choix qui vous correspond et vous investir dans la défense d’Israël.

Soirée d’informations

Jeudi 26 janvier, de 18h30 à 21h

Beth Nehemia, Rehov Ishay 14, Station Dereh Hevron / Maabada, Jérusalem

Renseignements: Nitzan 052-6882482

Sur FaceBook: בית נחמיה – סדרת אירועי הכנה לצה »ל