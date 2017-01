Olim et citoyens de retour propriétaires d’entreprise à Katzrin bénéficieront d’une subvention spéciale

Le Ministère de l’Alya et de l’Intégration a déclaré par l’intermédiaire du Département pour l’entreprenariat qu’il aiderait les Olim et les citoyens du retour propriétaires d’une entreprise ou qui ont créé une entreprise à Katzrin et sur le plateau du Golan au moyen d’une prime pour le développement d’entreprises.

Dans le cadre de ce programme, une aide personnalisée sera proposée à tous les propriétaires d’entreprise, ciblée sur les domaines marketing et opérationnel d’un montant de 10 000 NIS et il sera possible de présenter une demande de prime supplémentaire un an plus tard. L’objectif de l’aide est d’augmenter les chances de survie des entreprises et de servir de levier à l’activité des Olim et des citoyens de retour dans leur environnement d’affaires, de manière à renforcer économiquement et socialement la ville de Katzrin, qui représente une ancre pour tous les habitants du plateau du Golan.

Le programme s’adresse aux Olim et aux citoyens de retour propriétaires d’entreprises fonctionnant et inscrites dans les localités du plateau du Golan et à Katzrin et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 1,5 million de NIS. Les avantages pour les Olim incluront : le loyer du local, la rénovation et l’adaptation du local à l’entreprise, la publicité dans les médias, la construction du site internet de l’entreprise, la promotion du site internet de l’entreprise, la promotion dans les médias sociaux, la production de matériel de publicité, des activités de communication, des relations publiques, etc.

Pour la Ministre de l’Alya et de l’Intégration Sofa Landver : « Le soutien aux petites et moyennes entreprises des Olim et des citoyens de retour à Katzrin et sur le plateau du Golan renforcera de façon significative les chances de survie des entreprises des Olim à l’avenir, améliorant ainsi leur processus d’intégration en Israël.

L’inquiétude liée à l’absence d’emploi et au manque de stabilité économique est souvent la raison principale de l’hésitation à monter en Israël ou à demeurer à l’étranger, et ces primes spéciales pour entrepreneurs sont un avantage énorme qui comptera dans la prise de décision de monter en Israël et de s’installer sur le plateau du Golan. Je suis convaincue que lorsqu’un Olé est tranquille sur le plan matériel et professionnel, il est plus à même de s’intégrer culturellement et socialement et ainsi de mieux s’intégrer à la société israélienne et plus vite ».

Pour plus d’information : Elad Son, Directeur du Département du Porte-parole, de Communication et de l’Information du Ministère de l’Alya et de l’Intégration 050-621 49 13 ou [email protected]