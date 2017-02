Ofra: l’expulsion presque achevée

Les images vues mardi à Ofra rappellement exactement celles d’il y a quelques semaines à peine à Amona. Les gardes-frontières ont évacué dans un calme très relatif huit maisons sur les neufs destinées à la destruction mais ils font face à des centaines de jeunes venus pour tenter de ralentir voir empêcher ces scènes trop de fois vues. Les scènes sont les mêmes qu’à Amona: pleurs, négociations ultimes et désespérées entre habitants et forces de l’ordre, chants d’espoir de groupes de jeunes, cris de colère justifiés contre le gouvernement et la Cour suprême.

Quelques cas de résistance violence ont toutefois été notés, et huit policiers ont été légèrement blessés. Scène qui illustre bien l’absurdité de la situation: une jeune garde-frontière a éclaté en sanglots du fait de la mission qui lui a été confiée de chasser des Juifs de chez eux. Elle a indiqué à ses camarades qu’elle ne se sentait pas la force de faire ce qu’on lui a demandé. Elle a été emmenée en-dehors du périmètre d’action.

Vidéos (Aroutz 7)

Photo Aroutz 7