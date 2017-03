Ofir Akounis reçu par son homologue japonais

Après avoir accompagné le Premier ministre en Chine, le ministre de la Science, de la Technologie et de l’Espace Ofir Akounis a poursuivi seul pour le Japon où il a été reçu par son homologue Hirsohi Hase. L’entretien a été très amical et productif. Les deux ministres ont convenu de renforcer la coopération scientifique et technologique entre les deux pays et ont signé un document d’ententes sur ces domaines. Ils ont également évoqué l’organisation de manifestations communes pour marquer les 65 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre le Japon et Israël.

Ofir Akounis a également rencontré les dirigeants de la firme géante Fujitsu et leur a proposé de créer une centre de recherche et développement en Israël. Fujitsu est spécialisée dans la conception et fabrication de produits tels que des semi-conducteurs, des ordinateurs, des tablettes tactiles, des périphériques informatiques et des écrans plasma.

Photo Flash 90