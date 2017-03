Ofir Akounis: « Le monde entier nous admire pour notre technologie »

Au lendemain de la « transaction du siècle » avec l’acquisition de la stat-up Mobile Eye par le géant américain Intel Corp. et l’occasion de la Journée israélienne de la Science, le ministre des Sciences, de la Technologie et de l’Espace Ofir Akounis a confié ses impressions à la chaîne Aroutz 20. Il faut rappeler que la Journée israélienne de la Science a été fixée au 14 mars qui est la date de la naissance d’Albert Einstein!

Le ministre a souligné que cette transaction était l’une des plus belles illustrations de la puissance et du potentiel technologiques qui existent dans ce petit pays, et qui suscitent l’admiration de très nombreux pays, y compris parmi les grandes puissances. Ofir Akounis a également rappelé que son ministère investit énormément dans des fonds et aides en faveur de la recherche, avec par exemple un budget record de 500 millions de shekels pour 2017-2018. Il a parlé aussi des dizaines de délégations de jeunes qui sont envoyés chaque année à l’étranger aux frais du gouvernement pour participer à des concours et olympiades scientifiques et technologiques.

Sur la question permanente et cruciale de la « fuite des cerveaux », le ministre a révélé que dès cette année, un Fonds créé au nom de l’ancien Premier ministre Itshak Shamir z.l. proposera des bourses et aides à des scientifiques israéliens de niveau Phd qui travaillent à l’étranger afin qu’ils reviennent travailler en Israël avec des conditions attractives.

Photo Miriam Alster / Flash 90