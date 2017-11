Officiel: Yaakov Litzman a présenté sa démission

Comme il l’avait annoncé vendredi, le ministre de la Santé Yaakov Litzman (Yahadout Hatorah) a finalement présenté sa démission du gouvernement. Son parti restera cependant au sein de la coalition. Selon des informations concordantes, le ministre ne souhaitait pas quitter son poste, mais l’Admor de Gour le lui a ordonné en raison des travaux d’infrastructures ferriviaires effectués durant le Shabbat. Après avoir présenté sa démission, Yaaov Litzman s’est dit « déçu de lui-même de ne pas avoir réussi à empêcher la transgression du Shabbat ». L’ex-ministre continuera toutefois à voter avec la coalition.

Jusqu’au dernier moment, des tractations ont eu lieu pour éviter cette démission et trouver un compromis qui satisferait les deux exigences. Yaakov Litzman espérait que le ministre du Travail et des Affaires sociales Haïm Katz fasse cesser ces travaux, mais ce dernier a prévenu que seuls les « travaux nécessaires pour protéger la sécurité routière et la vie d’autrui » seraient effectués le Shabbat, sans que l’on sache trop d’ailleurs ce que renferme cette définition.

Lors du conseil des ministres, Binyamin Netanyahou a regretté « la démission de cet excellent ministre qui a fait énormément pour la santé des citoyens du pays ». Il a cependant précisé ne pas craindre la chute du gouvernement car « il s’agit de l’un des meilleurs gouvernements que le pays ait connu » et « que toutes les composantes de la coalition souhaitent sa poursuite jusqu’à son terme ».

Le Premier ministre a rajouté qu’il maintiendra le cap de conjuguer les deux exigences: respect du Shabbat et poursuite de certains travaux d’infrastructures nécessaires à la sécurité des citoyens. Il a également annoncé qu’il assumera provisoirement le poste de ministre de la Santé, sans doute dans l’espoir qu’une solution sera bientôt trouvée et que Yaakov Litzman reprenne du service.

