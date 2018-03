OFFICIEL: Nir Barkat se présentera aux primaires du Likoud

Le maire de Jérusalem Nir Barakat a annoncé officiellement dimanche qu’il ne briguera pas un troisième mandat à la mairie de Jérusalem mais qu’il se présentera aux primaires du Likoud. Dans un communiqué, il explique sa décision:

“Il y a seize ans, j’ai quitté le monde des affaires et je me suis dévoué, à raison d’un shekel symbolique par an, à la réussite de Jérusalem, la ville dans laquelle j’ai grandi et dans laquelle j’ai fondé ma famille. Durant une décennie, avec de nombreux partenaires, et en premier lieu le Premier ministre Binyamin Netanyahou, nous avons opéré un tournant historique et avons remis Jérusalem sur les rails de la croissance avec le budget le plus important jamais accordé à la capitale. Maintenant que Jérusalem est à nouveau sur la bonne voie, j’ai décidé de ne plus me représenter pour un troisième mandat de maire. A l’issue de cette cadence, je quitterai la municipalité mais jamais je ne quitterai Jérusalem. J’ai décidé de servir l’Etat d’Israël au niveau national et de renforcer le Likoud auquel j’adhère de tout mon être. J’ai l’intention de solliciter le soutien de ses adhérents en vue des prochaines élections. Quel que soit la fonction qui me sera dévolue, je continuerai à servir mon pays, pour un shekel pas an et je mettrai toute mon expérience et mes aptitudes d’ancien officier des parachutistes, d’homme d’affaires et d’élu municipal au service de l’Etat et de ses citoyens”.

Avant même que Nir Barkat n’annonce officiellement sa décision, plusieurs personnalités avaient déjà fait part de leur intention de se présenter lors des municipales d’octobre prochain: Avi Salman, ancien conseiller de Nir Barkat, Yossi Havilio, ancien conseiller juridique de la municipalité, Meïr Tordjman, actuel adjoint au maire et Ofer Berkovitz, actuel conseiller municipal. Une candidature supplémentaire a été évoquée ces derniers jours en la personne du ministre Zeev Elkin, qui est également chargé des Affaires de Jérusalem. Mais aucune confirmation pour l’instant.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90