Officiel: Meretz n’est plus un parti sioniste

Ce n’était qu’un secret de polichinelle car les déclarations et prises de positions officielles du parti Meretz ne laissaient planer aucun doute sur la question. Mais cette fois-ci, la chose a pris une tournure officielle puisque le mot « sionisme » a disparu de la plateforme politique du parti d’extrême gauche.

La porte-parole du parti, May Ossi a confirmé à des journalistes de Makor Rishon que Meretz est devenu un « parti de tous les citoyens » car « le sionisme par définition occulte un peuple entier que ne l’est pas ». Elle a expliqué que le parti compte des membres arabes et non-sionistes, ce qui implique qu’il ne peut plus se définir comme un parti sioniste.

La requête des journalistes de Makor Rishon faisait suite aux propos du Prof Ilan Sadeh, l’un des candidats aux primaires du parti, qui a déclaré récemment qu’il fallait désormais « plier et ranger le drapeau sioniste »! Une réaction à ces propos a été demandée par les journalistes au nouveau député Mossi Raz, qui remplacera Zehava Gal-On à la Knesset. Sa réponse à été sans ambiguïté: « Meretz n’est pas un parti sioniste et ne s’est jamais défini comme tel. Notre parti est composé de juifs sionistes mais aussi de Palestiniens qui sont fiers de leur nationalisme, ce parti ne peut donc pas être qualifié de sioniste ». Il a même estimé que le Parti travailliste ne pouvait pas se présenter comme « Camp Sioniste » dès lors qu’il comprenait des adhérents et même des députés arabes. « ‘Gauche sioniste’ est une antinomie, est allé jusqu’à dire le nouveau député, co-fondateur de Shalom Akhshav.

Ce qui n’est d’ailleurs pas exact. Jusqu’à la campagine électorale de 1999 – remportée par Ehoud Barak – Meretz se présentait comme représentant du « sionisme humaniste ». Et pendant cette campagne, le parti prétendait être « le seul parti sioniste opposé à la Guerre du Liban ».

Mais cette évolution idéologique ne plait pas à tout le monde. Ilan Gilon, qui veut se présenter contre Zehava Gal-On lors des prochaines primaires pour la présidence du parti a exprimé sa colère. Il a dit ne pas avoir été au courant de la suppression du mot « sioniste » dans le programme du parti et a exprimé son soutien au concept de « Shivat Tzion » (Retour à Sion). Il a réfuté l’argument de la présence de non-sionistes au parti en comparant avec le parti Habayit Hayehoudi: « Ce part n’est pas appelé ‘laïc’ bien qu’il y ait des non-religieux en son sein »!! Il a rappelé que Meretz a été fondé par des partis comme le Mapam (aile gauche travailliste) Ratz (Shoulamit Aloni) et même des éléments de Shinouï, dont les dirigeants étaient tous des sionistes. Il a appelé à une modification du programme du parti avec la réintroduction du mot « sionisme ».

Un ancien député de Meretz, Avshalom Vilan, représentant des kibboutzim, s’est également élevé contre cette évolution: « Nous sommes un courant du sionisme, nous sommes actifs dans le repeuplement agricoled du pays, nous sommes actifs dans les instances sionistes et sommes partie intégrante du système sioniste. Il est vrai qu’il y a dans notre parti un courant qui s’intéresse surtout aux droits de l’homme et du citoyen mais moins au côté sioniste. Mais ceux qui ont rédigé la plateforme de Meretz en ôtant toute référence au sionisme ne viennent pas de notre courant et ne réussiront pas sans leur entreprise ».

Le ministre de l’Education Naftali Benett a réagi à ces informations: « La suppression de toute référence au sionisme dans la plateforme de Meretz est davantage attristant qu’irritant. Le combat d’idées en Israël n’est plus entre droite et gauche sionistes mais entre sionistes et post-sionistes! ».

