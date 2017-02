Ofer Shelah critque l’émission Eretz Nehederet

Le député Ofer Shelah, de l’aile gauche de Yesh Atid, se souvient soudain que l’émission satirique Eretz Nehederet se moque des personnalités politiques en franchissant parfois les limites du mauvais goût ou les décrivent d’une manière qui reste ancrée dans la conscience collective. Mais comme cette fois-ci, il s’agit de Yaïr Lapid, son collègue de parti dénonce « la déformation » de l’image de Yaïr Lapid dans cette émission, qui le présente comme un homme politique qui n’a rien à dire sur aucun sujet.

On a jamais entendu de critiques de la part de ce député lorsque les orthodoxes, les Juifs de Judée-Samarie et Binyamin Netanyahou sont décrits de la manière la plus odieuse qui soit dans cette émission qui ne connait pas de limites.

Vidéo:(à partir de 18’50 »)

Photo Flash 90