Oded Revivi hué à la Place Rabin

Le courageux maire d’Efrat Oded Revivi se souviendra de cette soirée du souvenir d’Itshak Rabin. Venu pour lancer un appel à l’unité et au dialogue pacifié, il a été copieusement conspué par une foule de gauche qui s’arroge pourtant l’exclusivité du pluralisme et dénonce régulièrement « la violence du débat public ».

Oded Revivi a rappelé son horreur face à l’assassinat d’Itshak Rabin et que la population du Goush Etzion, comme des centaines de milliers d’autres citoyens, prie trois fois par jour pour la paix. Mais il a également rappelé les voix qui ces derniers jours ont exprimé des propos extrêmes contre la droite ou les habitants de Judée-Samarie et accentuent encore davantage la division au sein de la société. Le maire d’Efrat a voulu préciser que l’unité n’est pas l’uniformité idéologique mais au contraire la possibilité de dialoguer entre tenants de positions politiques différentes, de se rencontrer, de s’écouter, de discuter et même de se laisser convaincre ou convaincre les autres.

« Si nous voulons la paix, commençons pas aller les uns vers les autres. Ce soir il faut lancer un appel pour cesser de chercher ce qui nous sépare et commencer à chercher ce que nous avons en commun », a clamé Oded Revivi.

De quoi se faire huer par l’assistance…

Vidéo (Twitter):

לא נעים. ראש מועצת אפרת מתקבל בכיכר רבין בקריאות בוז: "שמעתי את הקולות הקוראים למחנאות ולחרמות מתוך הרצון לחדד מסרים המביאים לפילוג". pic.twitter.com/OpPWmqLq5y — איתי בלומנטל (@ItayBlumental) November 4, 2017

Photo Gershon Ellinson / Flash 90