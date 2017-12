OCDE: la population israélienne parmi les plus heureuses du monde!

Le rapport qui vient d’être publié conjointement par l’OCDE et l’Office central de la statistique tranche « quelque peu » avec l’image véhiculée par les grands médias et les messages martelés par l’opposition israélienne ainsi que les manifestants professionnels du boulevard Rothschild…

Israël est classé 11e parmi les 35 pays membres de l’OCDE sur le plan du sentiment de bien-être de la population. Malgré les problèmes dus à la situation sécuritaire, les Israéliens se disent plus heureux que les Allemands, les Belges, les Américains, les Irlandais, les Luxembourgeois, les Tchèques, les Britanniques, les Brésiliens, les Français ou encore les Mexicains.

Sur une échelle de 10, comprenant de très nombreux critères, la population israélienne est située très légèrement au-dessus de 7. Il s’agit d’un score particulièrement élevé compte tenu de l’environnement géopolitique et des pressions qui en découlent sur la population. Tous les dix pays qui précèdent Israël sont des pays qui bénéficient d’un environnement plus stable, par ordre de classement: la Norvège, la Suisse, le Danemark, l’Islande, le Canada avec chacun 7,5, suivis par la Finlande, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, les Pays-Bas et la Suède.

Selon l’Office central de la statistique, plus de 93% des citoyens israéliens se disent satisfaits à très satisfaits de la vie qu’ils mènent en Israël.

Ils sont apparemment moins bruyants et moins relayés que les 7% qui restent…

Israël, un pays où il fait bon vivre!

Photo Illustration