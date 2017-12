Obsèques du soldat Ron Itshak Kukiya hy »d

Des centaines de personnes se sont rendues dimanche après-midi au cimetière de Kiryat Shaoul à Tel-Aviv pour rendre un dernier hommage au soldat Ron Itshak Kukiya hy »d poignardé à mort par un terroriste vendredi à Arad.

Etaient notamment présents au côté de la famille, le ministre de la Science, de la Technologie et de l’Espace Ofir Akounis, le commandant de la région militaire centre Rony Nouma, le commandant de la région militaire sud Eyal Zamir ainsi que de nombreux officiers, sous-officiers et soldats du Na’hal.

Au nom du gouvernement, Ofir Akounis a notamment dit: « …la population d’Israël s’incline devant la victime de ce crime abject. Un jeune homme qui commençait à peine sa vie et qui a été fauché par des assassins. Sa joie a été fauchée. Nous vivons dans une situation très difficile avec de nombreux défis. Les forces de sécurité font tout pour mettre la main sur ces terroristes immondes. Ils seront capturés et paieront le prix maximal pour leur acte ».

, Boaz Kukiya, le père du jeune soldat, a dit: « Ron hy »d a été élevé dans l’amour d’autrui. L’Etat d’Israël ne fait pas assez pour combatttre ses ennemis. J’appelle tous les secteurs de la population à s’unir et être plus tolérants les uns envers les autres ».

Faisant couler les larmes de toute l’assistance, la maman éplorée, d’une voix brisée a déclaré: « Mon fils merveilleux, prince et roi, tu faisais la conquête de tous ceux qui te côtoyaient. Tu as toujours demandé et obtenu des câlins. Va en paix, mon fils, les anges t’accueilleront avec des tapis de fleurs ».

La soeur du soldat a supplié que « quelqu’un la réveille de ce cauchemar »: « Tu aimais tant revenir à la maison, pour le kiddoush du vendredi soir. Ce n’est pas juste. Un enfant aussi merveilleux que toi. Quel monde cruel que celui qui t’a pris, quel monde cruel que celui qui nous laisse sans toi. Nous ne sommes plus que trois frères et soeurs. Où que tu sois, je t’embrasse et t’étreins ».

Vidéo:

הלווית החייל שנרצח בפיגוע בערד Posted by ‎ערוץ 7‎ on Sonntag, 3. Dezember 2017

Photo Miriam Alster / Flash 90