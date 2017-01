Les obsèques du Pr Yaakov Neeman z’l, avocat renommé et ancien ministre de la Justice et des Finances, auront lieu ce lundi. Il est décédé dimanche à Jérusalem des suites d’une longue maladie à l’âge de 77 ans. Le cortège funèbre quittera à midi la synagogue de Hechal Shlomo et prendra la direction du cimetière du Mont des Oliviers, Har Hazeitim, où il sera inhumé. Yehi Zih’ro Barouh’.