Obsèques du commentateur sportif légendaire Meir Einstein

Le monde du sport israélien est en deuil. Près de 1 500 personnes étaient présentes dimanche après-midi aux obsèques de Meir Einstein z’l, commentateur sportif légendaire, qui a eu une longue carrière avant de décéder prématurément, jeudi soir, des suites d’une sclérose en plaques à l’âge de 66 ans. Il a été enterré dimanche après-midi dans l’ancien cimetière de Herzliya, accompagné par de nombreux proches parents, amis et collègues. Meir Einstein restait très discret sur sa vie privée et n’accordait que rarement des interviews. Mais il a tenu malgré tout à annoncer, il y a trois mois, dans une émission télévisée qu’il présentait depuis des années, qu’il souffrait d’une grave maladie. Il a expliqué que comme elle avait touché son système musculaire, ‘il s’exprimait plus lentement et était assis sur une chaise roulante’. Il avait ensuite remercié les téléspectateurs ‘pour leur compréhension’. Un adieu touchant à son public !