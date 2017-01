Les obsèques du caporal Viacheslav Gargay z’l, 20 ans, décédé accidentellement en réparant un transporteur de blindés sur le plateau du Golan, ont eu lieu jeudi après-midi au cimetière militaire de Rishon Letsion.

Ayant peu de famille, la mère du jeune homme, originaire d’Ukraine, avait lancé un appel au public, demandant que les gens viennent assister à l’enterrement. Son appel a été entendu : près de mille personnes étaient présentes.

Le commandant de l’unité dans laquelle servait le soldat a rappelé, qu’il était un jeune homme calme et réservé. « Tous ceux qui ont eu la chance de le connaître ont découvert qu’il était discret, soucieux des autres, doté d’un cœur chaleureux et dévoué à son travail. Il était toujours le premier à se porter volontaire à une mission. Viacheslav était extrêmement motivé et accomplissait sa tâche avec professionnalisme et sérieux ».

Ses camarades ont tenu eux aussi à lui rendre hommage. Ils ont rappelé son désir d’apprendre toujours davantage. ‘Tu nous as communiqué à tous ton énergie qui nous aidait à entamer une journée de travail difficile’, ont-ils souligné.