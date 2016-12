Obama expulse des diplomates russes  

Le président sortant Barack Obama a pris jeudi des mesures de rétorsion sans précédent contre la prétendue ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016. Réagissant aux informations communiquées par la CIA indiquant que la Russie s’était immiscée dans le scrutin, Obama a décidé d’expulser 35 diplomates russes et de fermer deux centres de renseignements russes à New York et dans le Maryland. Il a été signifié aux fonctionnaires travaillant à l’ambassade russe de Washington et au consulat russe de San Francisco qu’ils ne disposaient que de 72 heures pour faire leurs valises et quitter le pays. Donald Trump, qui prend ses fonctions le 21 janvier, a réagi en déclarant ‘qu’il était temps pour les Etats-Unis de ‘passer à des choses plus importantes et meilleures’. « Néanmoins, a-t-il ajouté, dans l’intérêt de notre pays et de sa population formidable, je rencontrerai les chefs des Renseignements la semaine prochaine pour être informé de la situation ».