NY: une universitaire de gauche donne une piètre image de la démocratie (vidéo)

Une professeure de l’Université de New-York s’est violemment emportée à l’occasion d’un colloque organisé dans le campus par des sympathisants du Parti républicain. Face au cordon policier qui protégeait le bâtiment où se déroulait la soirée elle est devenue quasi-hystérique et s’est mis à insulter les forces de l’ordre – impassibles – leur reprochant de ne pas interdire cette réunion.

La violence et la grossiereté de ses propos, venant de la bouche d’une universitaire, montre une fois de plus que l’intolérance et le refus du verdict démocratique n’est pas l’apanage de ceux qui sont généralement décriés comme tels. Ce qui se passe depuis l’élection de Donald Trump le montre. Ce qui se passe en Israël depuis l’arrivée au pouvoir de Binyamin Netanyahou aussi.

