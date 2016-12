Les nuitées dans les hôtels en Israël augmentent de 21% en novembre

Les taux d’occupation des hôtels sont revenus aux niveaux de 2013, l’année précédant l’opération Bordure de protection à Gaza.

Novembre est généralement considéré comme un mois faible pour les séjours en hôtel en Israël par les Israéliens, et comme une opportunité pour les voyageurs d’affaires. Les chiffres pour Novembre 2016 de l’Association des hôteliers d’Israël indiquent effectivement une augmentation importante des nuitées par les résidents étrangers dans les hôtels en Israël. Les chiffres sont de retour aux niveaux de 2013.

En novembre, le nombre de touristes a atteint 970 000, soit 38% de plus qu’en novembre 2015, ou 23% de plus qu’en novembre 2014, et inchangé par rapport à novembre 2013, période considérée comme “normale”. Le mois dernier, les nuitées dans les hôtels par les Israéliens ont totalisé 891 000, soit 7% de plus qu’en novembre 2015. Les nuitées totales ont été de 1,86 million en novembre 2016, soit 21% de plus qu’en novembre 2015.

L’occupation des chambres a été de 71% en novembre de cette année, soit 20% de plus qu’en novembre 2015, ou 14% de plus qu’en novembre 2014, et inchangée par rapport à novembre 2013. Un taux d’occupation particulièrement élevé a été enregistré à Tel Aviv avec 83%, et à la Mer Morte avec 77%.

256 000 nuitées d’hôtel ont été enregistrées à Jérusalem-Ouest en novembre 2016, 218.000 à Tel Aviv, 118.000 à Tibériade et autour de la Mer de Galilée, 50.000 dans les hôtels de la Mer Morte, 33.000 à Netanya, et 102.000 à Eilat, en augmentation de 70% par rapport à novembre 2015.

Pour les onze mois de janvier à novembre 2016, 20,4 millions de nuitées d’hôtel ont été enregistrées en Israël, 7,8 par les touristes étrangers et 12,6 millions par les Israéliens. Le taux moyen d’occupation des chambres pour la période était de 63%.

Le président de l’Association des hôtels d’Israël, Noaz Bar-Nir, a déclaré: « La belle croissance du nombre de touristes entrant en Israël en novembre a également eu des répercussions sur les nuitées d’hôtel, les ramenant aux niveaux de 2013, l’année précédant l’opération Bordure de protection. Espérons que la tendance à l’amélioration du tourisme entrant se poursuive grâce au budget de marketing sans précédent du ministère du Tourisme (404 millions de NIS annuellement pour 2017 et 2018).

Par Michal Raz-Chaimovich

Source: Globes – Israelvalley.com