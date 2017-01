Nouvelles violences meurtrières en Turquie

Des terroristes munis de grenades et de fusils Kalachnikov ont lancé une attaque à l’entrée d’un tribunal de la ville d’Izmir en Turquie. Ils ont assassiné un policier et un civil qui travaillait au tribunal et blessé cinq autres personnes.

Le gouverneur d’Izmir a indiqué que deux des agresseurs avaient finalement été éliminés par les forces de l’ordre. Un troisième se serait échappé et la police est à ses trousses.

« Tout a commencé, a-t-il encore précisé, lorsque des agents ont fait arrêter une voiture pour un contrôle au barrage situé face au tribunal. Les terroristes ont fait sauter le véhicule qui était piégé et ont tenté de prendre la fuite ». Les autorités locales, selon lui, soupçonnent le PKK, groupe clandestin kurde, d’être à l’origine de cette attaque.