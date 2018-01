Nouvelles révélations sur le scandale des salaires versés par l’Autorité Palestinienne aux terroristes

Le ministre de la Défense en avait parlé lundi lors de la séance hebdomadaire du parti Israël Beiteinou. Mardi matin, Avigdor Lieberman a détaillé devant le gouvernement son plan concernant de sanctions financières envers l’Autorité Palestinienne mais il a également fourni des détails sur les sommes versées par l’AP aux terroristes, avec de l’argent principalement transféré par la communauté internationale.

Le ministre a parlé d’une véritable grille de salaires qui est progressive en fonction de la gravité des attentats commis et de la peine purgée, de la situation de famille du terroriste ou de son lieu d’habitation! Ainsi, un terroriste qui a tué et a été condamné à la perpétuité perçoit le salaire le plus élevé. Avigdor Lieberman a souligné qu’il s’agit-là d’une manière particulièrement insidieuse d’encourager la violence et le terrorisme alors qu’officiellement, Mahmoud Abbas crie sur tous les toits internationaux qu’il est opposé à la violence…

L’AP ne se cache même pas de cette pratique et publie des chiffres officiels. Ainsi, pour 2017, elle a versé 550 millions de shekels à des terroristes détenus ou libérés, et 687 millions de shekels à des familles de terroristes éliminés ou blessés. Il s’agit ni plus ni moins de 7% du budget de l’Autorité Palestinienne! Une bonne nouvelle pour les pays donateurs déjà embourbés dans leur propres problèmes financiers.

Plus en détail: un terroriste purgeant une peine de 3 à 5 ans perçoit 2.000 shekels par mois et un terroriste purgeant de 20 à 35 ans de prison a droit à 10.000 shekels mensuels. Les tarifs évoluent aussi en fonction de la situation de famille du terroriste. S’il est marié, il recevra 30 shekels de plus par mois et 50 shekels par enfant. Un terroriste résidant de Jérusalem aura droit a un supplément de 30o shekels mensuels et s’il est citoyen israélien, ce supplément passe à 500 shekels, ceci pour encourager davantage d’Arabes israéliens à commettre des attentats, ayant l’avantage de pouvoir circuler plus librement.

Avigdor Lieberman présentera prochainement sa loi de sanctions à la commission ministérielle législative puis à la Knesset.

Photo Illustration