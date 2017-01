Nouvelles poursuites contre le cheikh Raed Salah

La police a recommandé d’entreprendre de nouvelles poursuites judiciaires contre le leader de la faction nord du mouvement islamique, déclaré hors la loi l’an dernier par la justice israélienne. Le cheikh Raed Salah, qui n’en est pas à son premier forfait, aurait commis une nouvelle fois un délit d’incitation à la violence et au terrorisme et d’activités menées dans le cadre de réunions interdites. Salah purge en ce moment une peine de neuf mois de réclusion pour la même infraction et il devrait sortir de prison le mois prochain. Il a subi trois nouveaux interrogatoires et son dossier a été confié au parquet de Haïfa.