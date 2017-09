Les nouvelles plaies du monde ! par Avraham Azoulay

Tim Cook, numéro un d’Apple, a beau ne pas avoir encore sorti de son chapeau un « Next big thing » susceptible de prendre la suite de l’I-phone, il peut se considérer comme un patron heureux. Son prédécesseur, le fameux Steve Jobs, lançait il y a 10 ans l’I-phone, révolution dans le monde de la communication entre les hommes. Une sorte d’Ouragan qui a fait et continue de faire des vagues. Qu’étions-nous avant et que sommes-nous devenus depuis la sortie des premiers smartphones venus chambouler nos vies, nos habitudes et notre regard sur la planète ?

D’autres ouragans, aux allures différentes et meurtrières frappent en ce moment les Antilles, la Floride et le Mexique.

Même la haute technologie reste impuissante devant ces catastrophes naturelles. La seule chose qu’elle peut nous apporter, c’est de nous permettre d’assister en direct à ces événements et de mieux soutenir et aider les populations.

Il ne nous reste qu’à prier pour les victimes et pour que ces plaies ne s’approchent pas de notre région.

Entre Trump et Kim Jong On, on peut parler de séisme aussi: celui même qui s’annonce aurait pu être évité si, au lieu de brandir des menaces tout en restant passifs, les Clinton et Obama avaient agi. Leur pacifisme pathétique pourrait entrainer le monde vers une guerre nucléaire aux conséquences bien plus tragiques qu’Irma, José ou Harvey.

Le comble c’est que l’Iran, notre ennemi juré, est sur le même chemin que la Corée du nord et que nous l’observons presque sans bouger. L’Europe a fini de montrer ses muscles et d’agir, elle préfère parler et laisser faire, en misant sur la bonne volonté des parties. Cette idéologie, basée sur ces condamnations laconiques, pourrait nous entrainer directement vers le plus gros tsunami que la planète ait connu…Ni vent, ni eaux…mais le feu !

Finalement, c’est le président américain actuel, conscient du danger, qui semble, malgré les apparences, le plus apte à traiter ces dossiers épineux. Il a dans les mains, l’héritage chaotique d’Obama et de l’ONU. Donald Trump va devoir trancher et affronter seul ces ennemis brutaux de l’humanité.

En Israël, il fait chaud, très chaud…Nous souhaitons à notre Premier Ministre un bon séjour en Amérique latine, qui lui fera oublier, espérons-le, la tempête d’accusations et d’attaques sans limite du camp de l’amertume.

Alors, ressaisissons-nous, et dressons-nous, tous ensemble, face à cette cascade de haine et contre cette avalanche incessante de calomnies. A l’approche de Rosh Hashana, souhaitons à toute l’humanité de prendre un nouveau chemin, celui de la vie et du respect de l’autre.

Avraham Azoulay