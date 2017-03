Nouvelles menaces de la Ligue arabe

Réunis au Caire, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe ont adopté une résolution contre un transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem. Le texte adopté à l’unanimité par les 22 pays membres dit notamment: « Tout établissement d’une mission diplomatique à Jérusalem ou tout transfert d’ambassade dans cette ville est une atteinte flagrante aux droits du peuple palestinien et de tous les musulmans et des chrétiens. Une telle mesure serait une grave violation du droit international et de la quatrième Convention de Genève, ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité ».

Et comme d’habitude, les menacent suivent: « Un tel transfert constituerait un danger des plus importants pour la paix dans le monde ».

Heureusement pour les Arabes qu’il n’y avait pas de droit international aux 7e et 8e siècles lorsqu’ils créèrent leur immense empire par la force du cimeterre.

