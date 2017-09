Nouvelles menaces de la Corée du Nord

A l’initiative des Etats-Unis, le Conseil de sécurité a adopté lundi à l’unanimité un nouveau trains de sanctions contre le régime nord-coréen suite à ses provocations militaires et nucléaires à répétition. Cette fois-ci, il s’agit interdiction des exportations de textile et de la réduction de ses approvisionnements en pétrole et en gaz.

Ces nouvelles mesures, huitièmes du genre, ont cette fois-ci été votées par la Russie et la Chine après que Washington ait dû revoir à la baisse l’intensité des sanctions. Dans le texte initial présenté par les Etats-Unis il était question d’un embargo total sur le pétrole, les produits pétroliers et le gaz, le renvoi en Corée du Nord de ses expatriés (environ 93.000 selon Washington), le gel des avoirs de Kim Jong-Un, l’interdiction d’importer du textile nord-coréen et des inspections par la force de navires en haute mer suspectés de violer les résolutions de l’ONU. Finalement, le texte a été allégé afin qu’il puisse être accepté.

La Corée du Sud a approuvé ces nouvelles sanctions, les qualifiant « d’avertissement sévère » pour Pyongyang.

Avant le vote, les dirigeants nord-coréens avaient promis que ces nouvelles sanctions ne resteraient pas sans réponse. Mardi, après l’adoption du texte, l’ambassadeur de Corée du Nord à l’ONU, Kim In-ryong a proféré des menaces très violentes: « Ces nouvelles mesures provoqueront une immense souffrance aux Etats-Unis, comme ils n’en n’ont jamais connue ». De son côté, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a publié un communiqué promettant que « les Etats-Unis paieront le prix de cette décision » et que « le monde entier verra comment la Corée du Nord dressera les gangsters américains »!!

Dans un message apaisant, l’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU, Nikki Haley a déclaré: « Nous n’éprouvons aucun plaisir à imposer de nouvelles sanctions à la Corée du Nord et nous ne cherchons pas la guerre. Si la Corée du Nord accepte de cesser son programme nucléaire elle pourra s’assurer un meilleur avenir. Mais si elle poursuit sur sa voie actuelle dangereuse, nous continuerons avec de nouvelles pressions ».

