Nouvelles horreurs en Irak: Daech brûle vif des jeunes filles yézidies

Le groupe Etat Islamique, bien qu’en perte de vitesse sur le terrain continue à commettre des horreurs au nom de la ‘religion de paix et d’amour’.

Depuis quelques jours, des dizaines de civils ont été massacrés à Mossoul par les milices de Daech. Le comble de l’horreur a été l’exécution d’au moins dix-neuf jeunes filles yézedies « coupables » d’avoir refusé de devenir les esclaves sexuelles des ‘preux combattants de l’Islam’. Elles ont été enfermées dans une cage et brûlées vives, devant des centaines de personnes. L’information a été rapportée par une organisation irakienne de défense des droits de l’homme.

La population chrétienne yézédie est l’une des principales victimes de Daech en Irak depuis son apparition, dans un quasi-silence des grandes puissances et des organisations internationales. Des milliers d’hommes ont été assassinés, des enfants kidnappés, endoctrinés et transformés en enfants-soldats et les jeunes filles et femmes obligées à devenir des esclaves sexuelles. Celles qui osent se refuser à leurs bourreaux sont excécutées.

Au fur et à mesure que les forces irakiennes et kurdes reprennent le contrôle de la ville irakienne, l’Etat Islamique augmente le rythme de ses horreurs dans les zones qu’il contrôle encore, que ce soit par décapitations, attentats-suicides, exécutions à l’arme automatique ou en brûlant vifs ses malheureuses victimes.

