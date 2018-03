Nouvelles déclarations antiaméricaines par l’Autorité Palestinienne

Quelques jours à peine après que l’ambassadeur américain David Friedman ait été qualifié de “fils de chien” par Mahmoud Abbas, l’Autorité Palestinienne continue à s’en prendre à lui. Sous le titre “Friedman, ambassadeur des colonies et avocat des extrémistes”, le “ministère” de l’information de l’Autorité Palestinienne à Ramallah a proposé d’inclure David Friedman dans la liste du terrorisme international (!!), pour “son soutien à la violation du droit international, au terrorisme et à l’épuration ethnique et raciste”! Comme si ce “ministère” s’était trouvé devant un miroir…

David Friedman avait réagi à l’insulte de Mahmoud Abbas en accusant le chef de l’AP de se taire après l’assassinat des trois Israéliens en deux jours. Apparemment, l’Autorité Palestinienne sait encore parler…

Photo Flash 90