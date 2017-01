Nouvelles constructions annoncées en Judée-Samarie

Après l’annonce par la municipalité de Jérusalem de nouvelles constructions dans plusieurs quartiers périphériques de la capitale, le Premier ministre a annoncé de son côté de nouvelles autorisations en Judée-Samarie. Binyamin Netanyahou a indiqué avoir convenu avec le ministre de la Défense Avigdor Lieberman de la construction de 2.500 nouvelles unités de logement en Judée-Samarie. La grande majorité est prévue dans les fameux « blocs d’implantation », qui malgré leur consonnance pompeuse ne représentent que quelques pourcentages de la Judée-Samarie.

Une centaine de logements sont prévus à Beit-El en vertu d’une promesse antérieure du gouvernement en faveur des familles expulsées de Migron (Binyamin), et le reste se partage entre Ariel, Maale Adoumim, Efrat, Elkana, Emmanuel, Oranit ou encore Guivat Zeev.

Le Premier ministre et le ministre de la Défense ont précisé que ces constructions correspondent aux nécessités de l’augmentation naturelle de la population, pour lesquelles le gouvernement n’a jamais transigé.

Mais le lobby parlementaire pour Erets Israël ne s’y est pas trompé. Il a avertit le gouvernement qu’il était inacceptable d’établir une distinction entre des localités qui seraient de première catégorie et d’autres qui seraient de seconde catégorie. Ses deux co-présidents Yoav Kich (Likoud) et Betzalel Smotrich (Habayit Hayehoudi) ont rappelé que l’ère Obama est terminée et qu’il faut faire redémarrer la construction juive partout en Judée-Samarie. « Il ne faut en aucun cas se restreindre aux blocs de localités et donner le sentiment que l’on applique le programme de la gauche en faisant croire qu’Israël renoncera aux territoires sur lesquels sont installées des dizaines d’autres localités juives », fait remarquer Betzalel Smotrich.

Parallèlement à cette information, le ministre de la Défense a également annoncé la création d’une zone industrielle pour les Arabes palestiniens dans la région de Tarkumiya au nord-ouest de Hevron. Il s’agira du plus grand centre industriel arabe palestinien en Judée-Samarie.

« Nous avons toujours construit en Judée-Samarie et à Jérusalem, et nous continuerons à construire », a déclaré Avigdor Lieberman, omettant toutefois de préciser que l’arrivée au pouvoir de Donald Trump a fondamentalement changé la donne sur cette question.

Photo Hadas Parush / Flash 90