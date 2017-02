Nouvelle tentative de saboter la nomination de David Friedman

Après les organisations juives de gauche, J-Street en tête, ce sont maintenant cinq anciens ambassadeurs américains en Israël qui demandent au Sénat de ne pas valider la nomination de David Friedman comme ambassadeur des Etats-Unis en Israël. David Friedman doit se présenter jeudi devant le Sénat pour y être entendu avant d’être confirmé, comme le veut la loi américaine.

Dan Kurtzer, William Harrop, Thomas Pickering, Edward Walker et James Cunningham, tous démocrates, ont annoncé leur soutien à la demande du lobby juif de gauche J-Street. Ils expliquent que les Etats-Unis ne peuvent pas être représentés en Israël pas un ambassadeur qui exprime son opposition à la solution des deux Etats et qui considère cette solution comme une illusion. Ces anciens ambassadeurs estiment que « les Etats-Unis doivent œuvrer en fonction de leurs intérêts au Proche-Orient dont fait partie la création d’un Etat palestinien, qui est la seule solution ». Ils accusent David Friedman de vouloir défendre les intérêts d’Israël et non ceux des Etats-Unis!

Le Département d’Etat n’a pas jugé utile de répondre.

Photo Illustration