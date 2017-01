La nouvelle synagogue d’Ivanka Trump

Après des semaines de prospection le couple Jared Kushner et Ivanka Trump ont trouvé une maison non loin de la Maison-Blanche afin de s’y installer. La maison de six pièces est située dans le quartier de Kalorama et a coûté 5,5 millions de dollars. Selon le magazine juif-américain Forward le choix de ce quartier n’est pas uniquement dû à sa proximité avec la Maison-Blanche mais aussi parce qu’elle se trouve à quelques centaines de mètres de la petite synagogue Habad « The Schuhl » et dans laquelle Ivanka Trump aime aller prier.

Photo Illustration