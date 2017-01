Nouvelle rumeur de concert en 2017 pour Robbie Williams….

Alors que la tournée européenne de Robbie commencera début Juin à Manchester, de nouvelles rumeurs de dates circulent. D’après les médias locaux, Robbie se produirait de nouveau en Israël, à Tel Aviv cette année ! ….

La date serait même fixée au 16 Septembre 2017. On se souvient qu’en 2015, sa venue à Tel Aviv avait créé la polémique ( en raison des pressions du BDS… ).

D’autres dates pourraient être encore ajoutées.

Tout d’abord, Robbie pourrait se produire au Lucca Summer Festival en Italie, là même où il s’était déjà produit en 2015. Les places pourraient être mises en vente en Janvier.

Robbie avait indiqué récemment que la tournée se terminerait en Décembre. Il est fort possible que des dates soient ajoutées en Australie et Nouvelle-Zélande, vers Novembre.

Quelques rumeurs évoquent une possible promo au Mexique et en Amérique Latine, mais là les sources sont moins fiables. Robbie n’a pas effectué de tournée dans cette zone du globe depuis … 2006.

Source Robbie Williams Live

koide9enisrael.blogspot.co.il