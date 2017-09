Nouvelle provocation nord-coréenne

La Corée du Nord a procédé à un nouvel essai nucléaire, le sixième depuis 2006. Cette fois-ci, selon les autorités et la télévision nord-coréennes, il s’est agi d’une bombe H (à hydrogène) qui a provoqué au nord du pays un séisme artificiel d’une magnitude de 6,3 sur l’échelle de Richter (secousses ressenties à plusieurs centaines de kilomètres). Les condamnations internationales n’ont pas tardé, mais elles resteront sans doute sans effets concrets.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a qualifié ce nouvel essai « d’inacceptable ». La France et la ont elles-aussi dénoncé cette nouvelle provocation. L’Elysée a publié un communiqué condamnant « avec la plus grande vigueur le nouvel essai nucléaire (…) confirmant la volonté répétée de Pyongyang de porter atteinte à la paix et la sécurité internationales ». Le président Emmanuel Macron a appelé les membres du conseil de sécurité de l’ONU à réagir rapidement. Avec une certaine candeur, le présidetn français demande à la communauté internationale de « traiter cette nouvelle provocation avec la plus grande fermeté, afin d’amener la Corée du Nord à reprendre sans condition la voie du dialogue et à procéder au démantèlement complet, vérifiable et irréversible de ses programmes nucléaires et balistiques. »!!

La Chine également, pourtant alliée de Pyong Yang, a condamné vigoureusement ce nouvel essai nucléaire effectué dimanche par Pyongyang et demande aux autorités nord-coréennes de « cesser d’aggraver la situation avec des actions qui ne servent pas ses intérêts ».

Moscou condamne également et affirme que la Corée du Nord « constitue aujourd’hui un réel danger pour la stabilité et la paix dans cette région ». Mais la Russie s’est empressée d’appeler à l’accalmie et à « s’abstenir de toute action qui conduirait à une nouvelle escalade ».

Impuissant comme tous les autres, Yukia Amano, directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique n’a pu que condamner cette nouvelle provocation: « Ce sixième essai nucléaire nord-coréen a été effectué au mépris complet des demandes répétées de la communauté internationale ».

Quant aux Etats-Unis et leur allié sud-coréen, ils dénoncent eux-aussi ce essai avec la plus grande fermeté et évoquent « des représailles militaires contre la Corée du Nord ». Les chefs d’Etat-major des deux armées se sont entretenus pour évoquer « une réponse adaptée », mais rien n’indique que quelque chose de concret se prépare.

La Corée du Nord et son président fou pourront continuer à narguer la communauté internationale, tout comme l’Iran rêve de le faire d’ici quelques années.

Photo Illustration