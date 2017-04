Nouvelle provocation arabe israélienne prévue à Yom Haatsmaout

Une organization arabe israélienne, le ‘Comité national pour la défense des expulsés’ entend se livrer à une véritable provocation au jour de Yoma Haatsmaout 14 mai qu’ils appellent « journée de la naqba ».

Cette association compte organiser le rassemblement principal des Arabes israéliens ce jour-là sur un lieu de mémorial de Tsahal, la ‘Shayeret Yeh’iam » situé en Galilée. Ce mémorial rappelle le souvenir des héros qui partirent en convoi de Nahariya vers le kibboutz Yehiam le 27 mars 1948 pour approvisionner en nourriture les soldats de la Brigade Carmeli qui se battaient pour la libération de la Galilée occidentale. En chemin, ils tombèrent dans une embuscade tendue par des bandes et villageois arabes. Lors des combats, quarante-six Juifs furent tués, et cet événement fut considéré comme l’une des plus sévères défaites juives de la Guerre d’Indépendance.

C’est là précisémment que ce comité souhaite marquer la ‘journée de la naqba ‘. Cette annonce a provoqué de vives réactions parmi les familles des victimes ainsi que des habitants juifs de Galilée occidentale.

Le président du Conseil régional d’Asher, Yoram Israeli a été très catégorique: « Cela n’aura pas lieu. Point. »

Yaël Shavit et Nili Pechter, proches familiales du commandant du convoi Yehiam, Ben-Ami Pechter hy’d ne décolèrent pas: « Nous nous rendons à ce mémorial tous les ans au jour du Souvenir et à Yom Haatsmaout afin de nous rappeler des victimes qui ont combattu avec courage pour libérer le kibboutz encerclé. Il est inadmissible que sur ce même lieu se déroule une marche arabe en souvenir des villageois arabes qui ont choisi de quitter leurs villages de leur propre gré ».

La police n’a pour l’instant pas encore donné son aval pour cette nouvelle provocation arabe. La tendance est au refus d’autorisation, la police expliquant qu’il n’y aurait pas assez d’effectifs disponibles pour assurer la sécurité des quelque 25.000 personnes attendues pour cette manifestation arabe, alors que les forces de l’ordre sont mobilisées pour les centaines de manifestations juives à l’occasion de Yom Haatsmaout.

L’organisateur de cette manifestation, l’avocat Waqim Waqim dénonce une « décision politique ».

