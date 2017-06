Nouvelle offensive diplomatique de Binyamin Netanyahou en Afrique

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est envolé samedi soir pour l’Afrique de l’Ouest. Il y restera en tout et pour tout six heures! Il sera à Monrovia, capitale du Liberia qui accueille un sommet de l’Ecowas (ou Cedeao) qui est la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest dont sont membres quinze pays de cette partie du continent.

Binyamin Netanyahou est l’invité d’honneur de la présidente du Liberia Ellen Johnson Sirleaf, qui est une admiratrice du Premier ministre israélien et occupe actuellement la présidence tournante de l’ECOWAS. Binyamin Netanyahou sera la premier dirigeant israélien à se rendre officiellement au Liberia, mais surtout, il est le premier dirigeant non-africain à être invité à s’exprimer devant ce forum économique important. Le discours du Premier ministre sera notamment écouté par les dirigeants de deux pays musulmans de l’ECOWAS qui n’ont plus de relations avec Israël depuis le Guerre de Kippour en 1973. Ce sommet pourrait être le cadre d’une reprise des relations entre Israël et ces deux grands pays.

Durant les quelques heures sur le sol libérien, Binyamin Netanyahou aura aussi l’occasion de s’entretenir avec quelques dirigeants des pays présents et signera des accords avec certains dirigeants.

Le Premier ministre israélien est perçu non seulement comme le chef de gouvernement d’un pays qui peut apporter beaucoup à ces pays d’Afrique sur le plan économique et technologique mais aussi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamique qui frappe plusieurs de ces pays, dont le Liberia dont la grande majorité de la population est chrétienne. Israël est populaire dans ce pays, et l’antenne locale de l’Ambassade Chrétienne Internationale pour Jérusalem, plus grande organisation pro-israélienne au monde, a appelé la population à réserver un accueil triomphal à Binyamin Netanyahou à son arrivée à l’aéroport de Monrovia-Roberts.

Binyamin Netanyahou a déjà été invité au prochain sommet de l’ECOWAS qui se tiendra à Lomé, capitale du Togo à la fin de l’année 2017.

Avant de s’envoler, le Premier ministre a déclaré: « Ce voyage est dans la droite ligne de l’offensive diplomatique que j’ai lancée qui a pour objectif de faire revenir en force Israël en Afrique. L’an passé j’avais effectué une tournée en Afrique orientale et y avais rencontré sept chefs d’Etats. Au Liberia je rencontrerai dix chefs d’Etats de l’ouest et du centre de l’Afrique. Mon but est aussi de briser la majorité automatique qui sévit dans les organisations internationales contre Israël. Il y a 54 Etats africains à l’ONU. C’est un travail de longue haleine mais nous y parviendrons ».

Photo Illustration