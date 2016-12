Nouvelle nomination de Trump: Jason Greenblatt

Le président américain élu Donald Trump a tenu ses promesses. Il vient de nommer l’avocat Jason Greenblatt, l’un de ses hommes de confiance depuis 20 ans, qu’il consultait régulièrement pour les questions concernant Israël, à un poste prestigieux qui semble être la continuation de ses fonctions précédentes : il va devenir l’un des plus grands conseillers du futur président pour les relations entre les Etats-Unis et Israël. Jason Dov Greenblatt, 49 ans, est un Juif orthodoxe, père de six enfants, qui porte toujours sa Kippa sur la tête. Il travaille pour Trump depuis 19 ans, traitant exclusivement des affaires immobilières ou liées à des sociétés.