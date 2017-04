Nouvelle naissance de quadruplés à l’hôpital Rambam

Cette fois, c’est à l’hôpital Ruth pour enfants de Rambam que sont nés cette semaine des quadruplés, deux garçons et deux filles, après une grossesse spontanée. Les parents, âgés de 32 et 25 ans, habitant à Zichron Yaakov, ont déjà une petite fille de 14 mois. Les bébés, nés à la 29e semaine par césarienne après une hospitalisation de la mère, pèsent en moyenne 1,3 kilo. Leur état de santé est bon et stable. Pour l’accouchement, pas moins de 15 membres de l’équipe médicale étaient présents. Les nourrissons ont été placés en couveuse. La naissance de quadruplés est assez rare mais ces dernières années, plusieurs cas ont été signalés en Israël. A Rambam, par exemple, en février 2016 et il y a quelques semaines à peine à l’hôpital Shaarei Tsedek de Jérusalem. Mazal Tov !!