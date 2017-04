Nouvelle crise Fatah-Hamas

Un haut responsable de l’Autorité palestinienne menace de réduire d’un tiers les versements effectués par Ramallah à la bande de Gaza. Cette décision risquerait de nuire aux relations, déjà difficiles, entre le Fatah et le Hamas. Ce n’est pas la première fois qu’une telle mesure est prise : l’AP aurait déjà réduit de 30 % le montant des salaires attribués à des dizaines de milliers de ses employés travaillant à Gaza. Par ailleurs, elle finance un certain nombre de services dans la région. Le responsable de l’AP a indiqué au journal al Hayat que ‘le Hamas n’avait pas répondu à l’ultimatum qui lui avait été adressé et n’avait pas confié, jusqu’à hier, aux autorités de Ramallah la tutelle sur la bande de Gaza comme cela lui avait été demandé’. Un dirigeant du Hamas a déclaré pour sa part que ‘son organisation ne céderait pas aux pressions, aux menaces et au chantage’.