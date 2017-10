Nouvelle calomnie anti-israélienne

Il est notoire qu’Israël accepte chaque année d’accueillir dans ses hôpitaux des milliers voire des dizaines de milliers de malades en provenance de la bande de Gaza. Certains, parfois des bébés ou des enfants, seraient allés vers une mort certaine s’ils n’avaient pas été pris en charge par les équipes médicales israéliennes. Parmi les patients, parfois même des proches des chefs terroristes du Hamas!

Mais les faits d’un côté, et la propagande et la haine antisémite de l’autre. Dans le cadre d’une réunion concernant le traitement du cancer dans la bande de Gaza, le Dr. Alaa Mattar n’a pas hésité à accuser Israël « d’empêcher les Arabes palestiniens atteints de cancer de se faire soigner »! Il a évidemment pris soin de s’adresser à la communauté internationale pour évoquer cette question, lui demandant de faire pression sur Israël pour la réouverture des points de passage entre la bande de Gaza et Israël.

Côtè israélien on en croit pas ses oreilles et on rappelle que l’immense majorité des demandes spéciales liées à la santé sont prises en compte. On souligne aussi le flot ininterrompu de convois acheminant denrées, médicaments et matériel médical vers ce territoire. Mais on rappelle aussi et surtout les impératifs de sécurité, car le machiavélisme du Hamas n’ayant pas de limites, il arrive que des « malades » munis de faux documents soient en réalité des terroristes qui veulent passer en Israël pour y perpétrer des attentats.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90